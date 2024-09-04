Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Специалисты надеются, что решить проблему поможет хороший урожай, однако пока прогнозы говорят, что высокий уровень цен будет сохраняться и в следующем году, добавил Чантурия. Он также отметил проблемы с логистикой и платежами за чайное сырье и кофейные зерна, добавив, что это все требует дополнительных затрат и отражается на конечной стоимости продукции.