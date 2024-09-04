Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой

Во-первых, многие снимают с карты наличные деньги, а этого делать ни в коем случае нельзя: банк начисляет повышенный процент и большую комиссию. Во-вторых, расчет грейс-периода часто настолько запутан, что можно ошибиться и просрочить платеж, и тогда придется отдать на проценты весь ранее полученный доход со вклада и даже больше, заключил Кузнецов.