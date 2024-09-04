Риелтор предрек падение цен на новостройки на 15−20% к 2025 году

Как отмечают представители федеральной компании «Этажи», значительнее всего стоимость квадратного метра выросла в Краснодаре (+4,6%), Челябинске (+3,5%) и Перми (+2,1%). В Москве рост составил 1,2%. При этом в двух городах-миллионниках цены снизились: в Уфе — на 0,7%, в Ростове-на-Дону — на 0,5%.