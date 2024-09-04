Путин объяснил, для чего нужен госконтроль за бизнесом

«Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм, это точно», — сказал Путин.