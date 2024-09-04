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Путин объяснил, для чего нужен госконтроль за бизнесом

Проверки бизнеса нужны для безопасности, но контроль — не самоцель, подчеркнул российский лидер.

Источник: Пресс-служба Президента России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный контроль за бизнесом не должен быть самоцелью, ничто не должно мешать развитию экономики, но надо обеспечить и безопасность граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя предложения об ослаблении проверок ведомствами предприятий.

«Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм, это точно», — сказал Путин.

Один из участников встречи выступил с инициативами о сокращении «сплошных проверок» бизнеса, уменьшении, в частности, количества таможенных проверок и пограничного контроля, а также замены контроля со стороны Госпожнадзора на обязательное страхование ответственности бизнеса. При этом речь, по словам модератора, не идет об опасных и подобных им производствах.

Путин в ответ попросил сформулировать данные предложения. «Обязательно обсудим это и с Генпрокуратурой, и с правительством», — сказал президент.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».