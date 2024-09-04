Продукцию регионов Дальнего Востока представили на стенде ВЭБ.РФ

«Стенд ВЭБ. РФ — это форсайт-студия, посвященная будущему Дальнего Востока. Эти несколько дней мы будем рисовать портрет Дальнего Востока. Эксперты и лидеры бизнеса сейчас обсуждают, какие проекты реализуются, какие проекты еще предстоит реализовать. Темы совершенно разные, но все они связаны с экономическим ростом, развитием региона. В свободное время можно ознакомиться с продукцией, которая производится на Дальнем Востоке», — сказала она.