Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продукцию регионов Дальнего Востока представили на стенде ВЭБ.РФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Продукция регионов Дальнего Востока представлено на стенде ВЭБ. РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в этом году предоставляет собой форсайт-студию для обсуждения будущего дальневосточных регионов. Об этом на стенде ТАСС сообщила Александра Чальцева, руководитель направления блока аналитики, коммуникаций и общественных проектов ВЭБ.РФ.

Источник: Вероника Сапожникова

«Стенд ВЭБ. РФ — это форсайт-студия, посвященная будущему Дальнего Востока. Эти несколько дней мы будем рисовать портрет Дальнего Востока. Эксперты и лидеры бизнеса сейчас обсуждают, какие проекты реализуются, какие проекты еще предстоит реализовать. Темы совершенно разные, но все они связаны с экономическим ростом, развитием региона. В свободное время можно ознакомиться с продукцией, которая производится на Дальнем Востоке», — сказала она.

На стенде ВЭБ. РФ есть витрина, где можно увидеть украшения, напитки и другие виды продукции. Все компании — участники конкурса растущих российских брендов «Знай Наших», который ВЭБ.РФ, АСИ и Фонд Росконгресс ежегодно проводят по поручению президента России.

На стенде Минпромторга России можно увидеть самые современные установки в сфере из разных отраслей промышленности, включая машиностроение. В частности, здесь представлены аппараты ручкой лазерной сварки и технического зрения. «Они способны распознавать шов, который в дальнейшем сваривается уже без участия человека», — рассказал ТАСС Сергей, представитель компания-производителя «Секирус» на стенде. По его словам, представленные аппараты хорошо подходят для тонкостенной сварки.

На форуме широко представлены крупные российские компании и ключевые ведомства. Например, на стенде Роспотребнадзора все желающие могут вакцинироваться от гриппа. Прививочный кабинет работает с раннего утра. Минприроды России представил павильон «Земля больших кошек», где можно угоститься чаем «зов тигра», зеленой матчей «кот в мешке» или отведать эспрессо «кот наплакал».

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.