Продукцию регионов Дальнего Востока представили на стенде ВЭБ.РФ

«Стенд ВЭБ. РФ — это форсайт-студия, посвященная будущему Дальнего Востока. Эти несколько дней мы будем рисовать портрет Дальнего Востока. Эксперты и лидеры бизнеса сейчас обсуждают, какие проекты реализуются, какие проекты еще предстоит реализовать. Темы совершенно разные, но все они связаны с экономическим ростом, развитием региона. В свободное время можно ознакомиться с продукцией, которая производится на Дальнем Востоке», — сказала она.
На стенде ВЭБ. РФ есть витрина, где можно увидеть украшения, напитки и другие виды продукции. Все компании — участники конкурса растущих российских брендов «Знай Наших», который ВЭБ.РФ, АСИ и Фонд Росконгресс ежегодно проводят по поручению президента России.
На стенде Минпромторга России можно увидеть самые современные установки в сфере из разных отраслей промышленности, включая машиностроение. В частности, здесь представлены аппараты ручкой лазерной сварки и технического зрения. «Они способны распознавать шов, который в дальнейшем сваривается уже без участия человека», — рассказал ТАСС Сергей, представитель компания-производителя «Секирус» на стенде. По его словам, представленные аппараты хорошо подходят для тонкостенной сварки.
На форуме широко представлены крупные российские компании и ключевые ведомства. Например, на стенде Роспотребнадзора все желающие могут вакцинироваться от гриппа. Прививочный кабинет работает с раннего утра. Минприроды России представил павильон «Земля больших кошек», где можно угоститься чаем «зов тигра», зеленой матчей «кот в мешке» или отведать эспрессо «кот наплакал».
О форуме
Восточный экономический форум проходит 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.