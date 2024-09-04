Предприниматели выступили с альтернативой программе льготного кредитования для МСП

В кулуарах Восточного экономического форума президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Ведомостям» о необходимости государственных льготных программ лизинга. В условиях повышения ключевой ставки и процентных ставок по кредитам, такие программы становятся особенно актуальными, считают в ассоциации.
В этой связи бизнес-объединение направило соответствующее предложение в комиссию Госсовета по экономике и планирует обсудить инициативу с Банком России в ближайшее время.
Калинин представил пример возможного механизма: «Центральный банк может фондировать банки и государственные корпорации под лизинг на льготных условиях — под 3%. Далее они предоставляют фондирование своим дочерним лизинговым компаниям под 4%, а те, в свою очередь, предлагают финансирование бизнесу под 5%».
Однако главный экономист Т-банка Софья Донец отмечает, что, хотя дешевое финансирование всегда востребовано, остается неясным, как предлагаемая мера сочетается с парадигмой ЦБ о целевой и исключительной природе льготных программ.
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