Предприниматели выступили с альтернативой программе льготного кредитования для МСП

Калинин представил пример возможного механизма: «Центральный банк может фондировать банки и государственные корпорации под лизинг на льготных условиях — под 3%. Далее они предоставляют фондирование своим дочерним лизинговым компаниям под 4%, а те, в свою очередь, предлагают финансирование бизнесу под 5%».