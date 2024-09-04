Подписки собрали кассу. На российском рынке онлайн-кинотеатров подписочная модель победила рекламную

На четвертом месте — Okko: число подписчиков сервиса выросло за год более чем вдвое, время видеосмотрения — в 2,5 раза. Рост онлайн-кинотеатра обеспечили сериалы собственного производства (восемь проектов в первом полугодии), развитие детского и спортивного контента, а также невысокая стоимость подписки (199 ₽ в месяц). Одинаковую долю рынка по итогам полугодия заняли Start и Kion (принадлежит МТС) — 6%. При этом Start опережает стриминг МТС по выручке, уточнили в «ТМТ Консалтинге». За период аудитория и время видеопросмотров на сервисе выросли в полтора раза, отмечается в исследовании: «Зрителям было предложено 16 новых сериалов, что является одним из самых высоких показателей на рынке». Число платных подписчиков у Koin за период выросло на 21%, время видеосмотрения — на 71%.