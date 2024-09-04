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Орешкин: криптовалюта создает новые возможности для взаимных расчетов

Замглавы администрации президента напомнил, что 1 сентября вступил в силу легализующий использование криптовалюты для трансграничной оплаты.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Криптовалюта создает новые возможности для трансграничных расчетов, заявил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума.

«Вы знаете — с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов», — отметил он.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.