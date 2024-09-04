Орешкин: криптовалюта создает новые возможности для взаимных расчетов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Криптовалюта создает новые возможности для трансграничных расчетов, заявил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума.
«Вы знаете — с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов», — отметил он.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.