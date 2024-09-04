Орешкин: криптовалюта создает новые возможности для взаимных расчетов

«Вы знаете — с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов», — отметил он.