Опрошенные ЦБ аналитики не верят в быстрое снижение инфляции

По медианным ожиданиям аналитиков из пула Банка России, инфляция на конец 2024 года превысит прогноз регулятора в 6,5−7% и составит 7,3%. На 2025 год прогноз также подрос с 4,5% до 4,8% при увеличении ожидаемой ключевой ставки с 15% до 16,1% — то есть цели ЦБ в 4% показатель может достичь лишь в 2026 году и при более жесткой денежно-кредитной политике (со ставкой в 11,5%, а не 10,6%). По прогнозу, ставка в 2027 году окажется на уровне 8,6% (8% — в прогнозе, сделанном месяц назад) при инфляции в 4% и росте ВВП в 2% (1,8%). Также аналитики повысили оценку нейтральной ключевой ставки — с 7,5% до 8% (поясним — в теории при этом уровне в экономике устойчивая полная занятость, выпуск равен потенциальному, а инфляция стабильно поддерживается на целевом уровне).