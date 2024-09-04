Общественные организации требуют ужесточения условий продажи кормов для животных и консервов

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направило обращение к правительству и Министерству промышленности и торговли (Минпромторг) с просьбой ввести разрешительный режим использования контрольно-кассовой техники (ККТ) для продажи кормов для животных и консервов. Об этом сообщила газета «Ведомости», ознакомившаяся с письмом. Издание также подтвердило его получение министерством.
Представитель Минпромторга сообщил, что данное обращение будет рассмотрено в установленном порядке. Пресс-служба правительства, в свою очередь, не предоставила чётких комментариев относительно получения этого письма, но и не опровергла данный факт.
Аналитическая оценка, проведённая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), выявила, что доля нелегального оборота кормов для животных составляет до 10% от общего объема на территории Российской Федерации.
С 1 сентября 2024 года вступило в силу постановление Правительства № 674 об обязательной маркировке кормов для животных. Эта мера, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие отечественных производителей кормов, способствуя увеличению прозрачности рынка и повышению доверия со стороны покупателей.
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