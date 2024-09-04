Общественные организации требуют ужесточения условий продажи кормов для животных и консервов

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направило обращение к правительству и Министерству промышленности и торговли (Минпромторг) с просьбой ввести разрешительный режим использования контрольно-кассовой техники (ККТ) для продажи кормов для животных и консервов. Об этом сообщила газета «Ведомости», ознакомившаяся с письмом. Издание также подтвердило его получение министерством.