«Оборонлогистика» летом увеличила объем паромных перевозок в Калининград на 68 тыс. тонн

«Летом 2024 года на линии “Усть-Луга — Балтийск”, грузовым агентом которой является “Оборонлогистика”, работали три железнодорожных парома — “Маршал Рокоссовский”, “Генерал Черняховский” и “Амбал”. В этот период ими было перевезено в Калининградскую область и обратно порядка 368 тыс. 500 тонн грузов. За аналогичный период 2023 года паромами на калининградском направлении было перевезено 308 тыс. тонн грузов», — уточнили ТАСС в пресс-службе.