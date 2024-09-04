«Оборонлогистика» летом увеличила объем паромных перевозок в Калининград на 68 тыс. тонн

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Компания «Оборонлогистика», являющаяся грузовым агентом морской линии «Усть-Луга — Балтийск», за три летних месяца увеличила объем паромных перевозок в Калининградскую область и обратно на 19,6% — с 308 тыс. тонн до 348 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Летом 2024 года на линии “Усть-Луга — Балтийск”, грузовым агентом которой является “Оборонлогистика”, работали три железнодорожных парома — “Маршал Рокоссовский”, “Генерал Черняховский” и “Амбал”. В этот период ими было перевезено в Калининградскую область и обратно порядка 368 тыс. 500 тонн грузов. За аналогичный период 2023 года паромами на калининградском направлении было перевезено 308 тыс. тонн грузов», — уточнили ТАСС в пресс-службе.
В Калининград перевозились строительные материалы и железобетонные конструкции, используемые для строительства спортивных объектов, возведения портовой инфраструктуры и разводного моста в Калининграде. Производилась активная ротация сельскохозяйственной и строительной техники, доставлялись саженцы плодовых кустарников и деревьев.
В обратном направлении на основную территорию России в большом количестве следовала продукция калининградских предприятий: краны, мебель, текстиль, кондитерские изделия, оборудование для рыбопромысловых судов. Жители Калининградской области отправляли на паромах гуманитарные грузы, собранные для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Кроме того, паромы обеспечивали проведение летних культурных мероприятий для жителей и гостей региона: перевозился реквизит гастролирующих театров и цирка, а также оборудование для ежегодного музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН — 2024» в Светлогорске.
Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран Евросоюза. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит товаров в регион. По железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.
По данным на июнь 2024 года, на морских линиях «Балтийск — Усть-Луга» и «Калининград — Санкт-Петербург» работали порядка 28 судов. По оценкам областных властей, для обеспечения полной независимости от логистических санкционных ограничений на калининградском направлении может потребоваться порядка 40 судов.