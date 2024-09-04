Объем перевозок контейнеров в полувагонах превысил уровень всего 2023 года

Всего за 2023 год было вывезено 105,2 тыс. полувагонов с контейнерами.
За счет привлечения полувагонов для погрузки контейнеров в портах и тыловых терминалах Дальнего Востока, говорится в презентации, была высвобождена значительная часть пропускной способности дефицитной инфраструктуры Восточного полигона. В 2022 году это позволило провезти на восток 850 тыс. тонн различных грузов, в 2023 году — 7,5 млн тонн, а по итогам восьми месяцев 2024 года — 7,6 млн тонн. «В целом по итогам 2024 года дополнительно перевезенный объем составит не менее 12 млн тонн, и это достигнуто технологическими решениями, без каких-либо вложений в развитие инфраструктуры», — сообщается в презентации.
На «УгольТранс» приходится наибольшая доля перевозок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока — 32% по итогам 2023 года. За ним следуют «Модум-Транс» и Первая грузовая компания с 20% у каждой, «Атлант» с 7% и Национальная транспортная компания с 5%.
«Потенциал полувагонов здесь, на Дальнем Востоке, такой, образование полувагонов после выгрузки такое, что мы можем перевезти вообще все контейнеры без фитинговых платформ», — сообщил на сессии ВЭФ господин Зябиров. Но пока доля таких перевозок не так велика. «Порядка 5 тыс. контейнерных поездов вывезено в этом году, 1,5 тыс. из них — в полувагонах», — сообщил на сессии ВЭФ заместитель гендиректора ОАО РЖД Дмитрий Мурев.