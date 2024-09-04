Nvidia побила рекорд по падению капитализации за один день

По итогам сессии 3 сентября котировки Nvidia упали на 9,52% (до $108 за акцию). Капитализация компании уменьшилась с $2,92 трлн до $2,64 трлн, что стало антирекордом падения общей стоимости компании за всю историю торгов на биржах США. С 28 августа акции компании потеряли 14% своей стоимости, обрушившись с отметки $125,61 за единицу.