Новые пошлины оказались выгодны для импортеров крепкого алкоголя

С другой стороны, для дорогого алкоголя ставка значительно выросла. «На все крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке до 1500 ₽, с нашей точки зрения, изменения цены не должно произойти. Крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке от 1500 до 3500 ₽, подорожают в среднем на 10%. Все, что стоит сейчас свыше 3500 ₽, подорожает на 15−18%», — спрогнозировал для «РБК Вино» генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов.