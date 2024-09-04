На Сахалине число резидентов нефтегазового индустриального парка увеличат до 32

«Мы планируем увеличить [число резидентов] в рамках второй очереди. Мы планируем привлечь порядка 20 резидентов. Считаю, что это стратегия от трех до пяти лет», — рассказал собеседник агентства и уточнил, что сейчас уже имеется 12 резидентов.
Строительство первой очереди нефтегазового индустриального парка началось на Сахалине еще в 2018 году. Главная идея объекта — локализация нефтесервисных производств и подрядчиков на территории Сахалинской области.
Ранее в интервью ТАСС на полях ВЭФ губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что ввод в эксплуатацию первой очереди нефтегазового индустриального парка состоится на Сахалине уже через несколько недель. Этот проект получит продолжение на ВЭФ: будет подписано соглашение с группой компаний «РУСЭЛ». Партнер намерен организовать на территории парка сборку электрооборудования для производственных и инфраструктурных объектов. До конца следующего года начнется выпуск низковольтных комплектных устройств для электростанций и подстанций, систем релейной защиты и автоматики, электроприводов и энергосберегающего оборудования, а также интеллектуального наружного освещения.
Также на ВЭФ Сахалинская область подпишет важное соглашение о строительстве второй очереди индустриального парка. В ее рамках планируем наладить выпуск сжиженного азота, ремонт и обслуживание вращающегося оборудования. Резиденты парка будут проводить техническое обслуживание и гидравлические испытания различных устройств, создадут цех с глубоководным бассейном. В нем будут ремонтировать и обслуживать телеуправляемые подводные аппараты.
О форуме
Восточный экономический форум проходит 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.