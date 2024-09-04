На Сахалине число резидентов нефтегазового индустриального парка увеличат до 32

Ранее в интервью ТАСС на полях ВЭФ губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что ввод в эксплуатацию первой очереди нефтегазового индустриального парка состоится на Сахалине уже через несколько недель. Этот проект получит продолжение на ВЭФ: будет подписано соглашение с группой компаний «РУСЭЛ». Партнер намерен организовать на территории парка сборку электрооборудования для производственных и инфраструктурных объектов. До конца следующего года начнется выпуск низковольтных комплектных устройств для электростанций и подстанций, систем релейной защиты и автоматики, электроприводов и энергосберегающего оборудования, а также интеллектуального наружного освещения.