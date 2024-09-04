Минвостокразвития сообщило, что северный завоз выполнен на 73%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем северного завоза на 2024 год составляет около 4 млн тонн, в регионы доставлено 73% от запланированного объема товаров первой необходимости и для государственно-муниципальных нужд. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Северный завоз: в любую точку вовремя».