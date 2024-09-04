Минвостокразвития сообщило, что северный завоз выполнен на 73%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем северного завоза на 2024 год составляет около 4 млн тонн, в регионы доставлено 73% от запланированного объема товаров первой необходимости и для государственно-муниципальных нужд. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Северный завоз: в любую точку вовремя».
«По состоянию на 31 августа, из 4 млн тонн фактически в субъекты завезено 3 млн тонн, из них 2,4 млн тонн жизнеобеспечивающих [грузов], 500 тыс. грузов для государственно-муниципальных нужд. Выполнен [северный] завоз на 73%», — сказал Гусейнов, что это на 3,5% выше показателей за аналогичный период 2023 года.
Заместитель министра уточнил, что благодаря принятому федеральному закону о северном завозе значительно расширен перечень доставляемых в регионы товаров. «Мы ждем запуска нашей федеральной государственной информационной системы. Она, на наш взгляд, должна существенно изменить северный завоз. Мы уже разработали техзадание. Рассчитываем до конца года заключить соглашение о разработке ГИС», — сказал Гусейнов.
Он уточнил, что ведется работа по формированию плана завоза на 2025−2027 годы. «Это будет первый трехлетний план, который по закону должен утвердить федеральный координатор», — отметил заместитель министра.
Восточный экономический форум проходит 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.