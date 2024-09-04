Минфин в сентябре увеличит объем покупки валюты и золота в семь раз

Ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб. Это в семь раз больше, чем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., общий объем — 24,65 млрд руб.).
Министерство ожидает по итогам сентября поступления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на сумму 162 млрд руб. В августе отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило 10,9 млрд руб., уточняется в пресс-релизе.
Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. В августе Минфин снижал покупку валюты почти в пять раз.
По итогам июля нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле составили 1,1 трлн руб., увеличившись в годовом сравнении на треть, а в месячном — на 45%. В первом случае причиной стал рост цен на российскую нефть, а во втором — календарный фактор: в июле в бюджет поступили сборы налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают четыре раза в год.
Подробности — в материале «Ъ» «Июль добавил триллион».