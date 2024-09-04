Минфин в сентябре увеличит объем покупки валюты и золота в семь раз

По итогам июля нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле составили 1,1 трлн руб., увеличившись в годовом сравнении на треть, а в месячном — на 45%. В первом случае причиной стал рост цен на российскую нефть, а во втором — календарный фактор: в июле в бюджет поступили сборы налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают четыре раза в год.