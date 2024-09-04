Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде августа выросла до 17,49%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в III декаде августа 2024 года выросла по сравнению со II декадой и составила 17,49% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Согласно данным регулятора, ставка во II декаде августа была на уровне 17,48%, в I декаде августа — 17,28%.
В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.