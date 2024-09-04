Каким будет курс рубля 5 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс RGBI демонстрирует отскок с гэпом вверх. Вдохновить на рост могла вчерашняя публикация ЦБ «О чем говорят тренды» — регулятор отметил признаки замедления экономической активности в стране. Участники торгов могли воспринять это как первый намек на возможное урегулирование ситуации с инфляцией. Сегодня на аукционах Минфина было также заметно снижение спроса на флоатер (выпуск с плавающим купоном). Но и переключения внимания покупателей на фиксированный купон тоже не произошло. Аукцион по размещению выпуска с фиксированным купоном признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням ценам.