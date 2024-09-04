Каким будет курс рубля 5 сентября 2024: прогноз эксперта

Cегодня индекс Мосбиржи производит очередную попытку отскока. Фундаментально рынок акций находится на уровнях интересных для покупки. В негативе остается ситуация с нефтью. Лучше рынка выглядят те бумаги, которые до этого проседали сильнее — это Сегежа, Совкомфлот, Глобалтранс и ЮГК. Также на фоне резкого движения в паре CNY/RUB растет Сургутнефтегаз-преф.
Ближайшее сопротивление — 2600 п.
Завтра вероятно продолжение восходящей динамики к указанным целям с последующей фиксацией результата перед пятничными торгами..
На валютном рынке все рекорды бьет пара CNY/RUB. Котировки в моменте прибавляли более 6%. Причина — рынок стремится нивелировать ту разницу, которая образовалась на прошлой неделе между юанем внебиржевым и биржевым. Более того, ставка RUSFAR CNY сегодня поднялась до рекордных 212%, что сигнализирует о возможном дефиците юаневой ликвидности на межбанке.
Индекс RGBI демонстрирует отскок с гэпом вверх. Вдохновить на рост могла вчерашняя публикация ЦБ «О чем говорят тренды» — регулятор отметил признаки замедления экономической активности в стране. Участники торгов могли воспринять это как первый намек на возможное урегулирование ситуации с инфляцией. Сегодня на аукционах Минфина было также заметно снижение спроса на флоатер (выпуск с плавающим купоном). Но и переключения внимания покупателей на фиксированный купон тоже не произошло. Аукцион по размещению выпуска с фиксированным купоном признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням ценам.
Повлиять на дальнейшую динамику фондового рынка могут сегодняшние данные Росстата по инфляции (19:00 МСК).. Если она продолжит замедляться, это может ускорить восстановление цен ОФЗ.
Прогноз индекса Мосбиржи на 5 сентября: 2625—2650 п. и до 2720 п.
Пара USD/RUB, как мы вчера и ожидали, опустилась ниже 90 ₽ Официальный курс ЦБ на сегодня — 88,61 ₽ (-1,54%). Биржевой юань сегодня перестарался. К тому же, сильное движение, вызванное краткосрочным разрывом ликвидности, может привести впоследствии к не менее резкому откату вниз. Официальные курсы валют на 5 сентября: юань — 12,5 ₽, доллар — 88,92 ₽, евро — 98,07 ₽
Мы завтра ожидаем возвращения юаня в диапазон 12,23−12,52 ₽ По паре USD/RUB — диапазон 88,5−89,4 ₽.
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