Как выглядит стенд Русгидро на ВЭФ-2024

На стенде РусГидро (корпус А, 4 уровень, стенд 6), генерального партнера форума, в эти дни состоится целый ряд торжественных мероприятий.
Напомним, что 62,2% уставного капитала компании «Русгидро» принадлежит Российской Федерации.
Группа РусГидро объединяет свыше 600 объектов генерации установленной мощностью 38,5 ГВт и 18,5 тыс. Гкал/ч, электросетевые активы на Дальнем Востоке, научно-проектные институты, строительные и ремонтно-сервисные организации, энергосбытовые компании. Компания осуществляет деятельность в 31 регионе России.
РусГидро — национальный лидер по производству чистой энергии: доля возобновляемых источников энергии в структуре выработки компании составляет более 80%.