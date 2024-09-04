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Как выглядит стенд Русгидро на ВЭФ-2024

РусГидро — крупнейшая российская электроэнергетическая компания, первая в стране и третья в мире в отрасли гидроэнергетики.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Медиапроекты Mail

На стенде РусГидро (корпус А, 4 уровень, стенд 6), генерального партнера форума, в эти дни состоится целый ряд торжественных мероприятий.

Стенд Русгидро на ВЭФ-2024
Стенд Русгидро на ВЭФ-2024Источник: Медиапроекты Mail

Напомним, что 62,2% уставного капитала компании «Русгидро» принадлежит Российской Федерации.

Группа РусГидро объединяет свыше 600 объектов генерации установленной мощностью 38,5 ГВт и 18,5 тыс. Гкал/ч, электросетевые активы на Дальнем Востоке, научно-проектные институты, строительные и ремонтно-сервисные организации, энергосбытовые компании. Компания осуществляет деятельность в 31 регионе России.

Стенд Русгидро на ВЭФ-2024
Стенд Русгидро на ВЭФ-2024Источник: Медиапроекты Mail

РусГидро — национальный лидер по производству чистой энергии: доля возобновляемых источников энергии в структуре выработки компании составляет более 80%.

Стенд Русгидро на ВЭФ-2024
Стенд Русгидро на ВЭФ-2024Источник: Медиапроекты Mail