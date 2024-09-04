Индекс PMI в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе 2024 года вырос до 52,3 пункта против 51,1 пункта в июле. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.
«Последние данные свидетельствуют об умеренном росте объемов производства у российских поставщиков услуг, который был самым быстрым с января», — говорится в сообщении.
Рост активности чаще всего был связан с повышением клиентского спроса и, соответственно, увеличением числа новых предприятий, отмечается в исследовании.
Число новых заказов увеличивалось самыми быстрыми темпами с марта по август, поскольку потребительский спрос продолжал расти и количество обращений клиентов также увеличивалось. Хотя темпы роста были медленнее, чем в среднем за долгосрочную серию, в целом они были стабильными, говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.