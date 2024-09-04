Индекс PMI в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта

Число новых заказов увеличивалось самыми быстрыми темпами с марта по август, поскольку потребительский спрос продолжал расти и количество обращений клиентов также увеличивалось. Хотя темпы роста были медленнее, чем в среднем за долгосрочную серию, в целом они были стабильными, говорится в сообщении.