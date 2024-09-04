Госкомпании нарастили закупки у МСП Дальнего Востока до 236 млрд рублей

«Мы отмечаем рост закупок по таким видам номенклатуры, как сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, здания и работы по их возведению, специализированные строительные работы, услуги общественного питания. Кроме того, у малого и среднего бизнеса есть возможность принять участие в программах выращивания потенциальных МСП-поставщиков, а также заключить долгосрочные, офсетные договоры с госкомпаниями», — рассказал директор корпорации МСП Александр Исаевич.