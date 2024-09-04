Госкомпании нарастили закупки у МСП Дальнего Востока до 236 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. МСП-поставщики Дальневосточного федерального округа (ДФО) с начала 2024 года заключили с крупными госкомпаниями более 33 тыс. договоров. При этом объем закупок увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 109,4 млрд рублей, превысив 236 млрд рублей. Об этом рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр экономического развития России Максим Решетников.
По его словам, дальневосточный бизнес демонстрирует устойчивый рост по участию в тендерах на поставки товаров и услуг для госкомпаний.
«Почти 12 тыс. малых и средних предприятий Дальнего Востока стали поставщиками крупных госкомпаний. Их число к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 1,7 тыс. (18%), а количество заключенных договоров — почти на 7 тыс. (26%)», — отметил Решетников, добавив, что таким образом МСП-поставщики получили дополнительный рынок сбыта своей продукции.
Лидерами в ДФО по объему закупок госкомпаний у МСП стали Хабаровский край (57 млрд рублей), Приморский край (53 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (42 млрд рублей), Амурская область (22 млрд рублей), Сахалинская область (14 млрд рублей).
Направления роста
«Мы отмечаем рост закупок по таким видам номенклатуры, как сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, здания и работы по их возведению, специализированные строительные работы, услуги общественного питания. Кроме того, у малого и среднего бизнеса есть возможность принять участие в программах выращивания потенциальных МСП-поставщиков, а также заключить долгосрочные, офсетные договоры с госкомпаниями», — рассказал директор корпорации МСП Александр Исаевич.
На данный момент уже утверждено 26 таких программ, еще 9 госкомпаний планируют запустить аналогичные при участии корпорации МСП в ближайшее время. Одним из первых заказчиков, утвердивших программу выращивания поставщиков, стал Владивостокский морской порт.