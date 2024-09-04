Черная икра, самолеты и платежи: как прошел второй день ВЭФ. Фото

«Но, как мы видим последние два года, любая такая проблема приводит к новым финансовым инновациям, новым способам оплаты и проведения платежей… Вы знаете, сейчас с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов», — пояснил замглавы администрации президента.