Черная икра, самолеты и платежи: как прошел второй день ВЭФ. Фото

Самолеты — в небо
«АО “Государственная транспортная лизинговая компания” (ГТЛК) и ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (входит в ГК “Ростех”) подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114−300 и 41 Ту-214 в рамках Восточного экономического форума. Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027—2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах», — отмечается в сообщении ГТЛК.
При этом финансирование сделок может быть осуществлено через ФНБ, что позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для российских перевозчиков.
«Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового нацпроекта “Промышленность”. Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций», — прокомментировал это решение генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
Икорный бизнес
Качество черной икры для России является приоритетом, поэтому страна не намерена использовать технологии производства «дешевого» продукта, заявил на полях ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Можно, конечно, сейчас использовать технологии, которые не соответствуют стандартам безопасности и качества, тогда икра подешевеет. Но это не наш путь», — прокомментировал он возможное снижение цены на черную икру в нашей стране.
Он добавил, что необходимо производить качественную продукцию как для внутреннего рынка, так и для внешних партнеров.
ПСГ — на новый уровень
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром СПГ технологии» договорились о сотрудничестве в сфере сжижения природного газа, сообщили компании во второй день ВЭФ.
РФПИ и «Газпром» будут инвестировать в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ (сжиженного природного газа), сети газозаправочных станций и автономной газификации, а также во внедрение и совершенствование инновационных технологий в сфере производства и использования СПГ.
«С учетом запасов газа, которыми обладает Россия, рост объемов производства СПГ и переход на этот экологичный и эффективный энергоресурс стимулируют расширение логистических и инфраструктурных мощностей, включая АЗС, речные и морские порты, а также создание новых систем технологического управления и обслуживания, которые заместят зарубежные аналоги», — прокомментировал договоренность гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Единая энергосистема
Компания «Газпром» во второй день форума заявила о своем намерении завершить объединение газовых систем ДФО в 2026 году. Как отметил замглавы компании Виталий Маркелов, в январе 2027 года будет построен газопровод, соединяющий российскую систему Сахалин — Хабаровск — Владивосток с системой КНР и будет подан газ, соответственно, по дальневосточному маршруту.
«Реализуется проект по соединению “Силы Сибири” и Сахалин — Хабаровск — Владивостока, этот проект мы планируем завершить в 2026 году и, соответственно, будет создана единая система газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, позволяющая расширить возможности по газификации наших регионов на Дальнем Востоке», — сказал он.
Кроме того, с 1 января 2025 года газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год, отметил Маркелов. «Газпром» также планирует достроить пятую и шестую линии Амурского ГПЗ в соответствии с проектом, добавил он.
Система оплаты
Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
«Мы видим, что объемы импорта, если посмотреть динамику последних месяцев, даже по сравнению с весной этого года, они восстановились. Получается, что бизнес находит (возможность проведения — ред.) платежей», — отметил Орешкин и добавил, что проблемы с платежами есть.
«Но, как мы видим последние два года, любая такая проблема приводит к новым финансовым инновациям, новым способам оплаты и проведения платежей… Вы знаете, сейчас с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов», — пояснил замглавы администрации президента.
Напомним, что закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой, вступил в силу с 1 сентября.
МСП в госсекторе
МСП-поставщики Дальневосточного федерального округа (ДФО) с начала 2024 года заключили с крупными госкомпаниями более 33 тыс. договоров. При этом объем закупок увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 109,4 млрд рублей, превысив 236 млрд рублей. Об этом рассказал на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что бизнес ДФО показывает устойчивый рост по участию в тендерах на поставки товаров и услуг для госкомпаний.
«Почти 12 тыс. малых и средних предприятий Дальнего Востока стали поставщиками крупных госкомпаний. Их число к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 1,7 тыс. (18%), а количество заключенных договоров — почти на 7 тыс. (26%)», — отметил Решетников, добавив, что таким образом МСП-поставщики получили дополнительный рынок сбыта своей продукции.
Лидерами в ДФО по объему закупок госкомпаний у МСП стали Хабаровский край (57 млрд рублей), Приморский край (53 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (42 млрд рублей), Амурская область (22 млрд рублей), Сахалинская область (14 млрд рублей).
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