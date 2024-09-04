Глава Роснедр назвал Якутию самым перспективным регионом по запасам газа

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Якутия сейчас является самым перспективным нефтегазоносным регионом Дальнего Востока, Роснедра ожидают ажиотажа на аукционах со стороны недропользователей. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Петров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Порядка 70% всех объектов за счет федерального бюджета мы ставим сегодня в Якутии как в самом перспективном нефтегазоносном регионе Дальнего Востока, — сказал он. — В этом году мы заканчиваем пять площадных работ по Якутии. В начале ноябре сделаем публичное обнародование результатов. И уже в первом квартале следующего года будем проводить аукционы. Уже ожидаем, что будет очень большой ажиотаж на эти площади».
Петров добавил, что за последние пять лет в Якутии было открыто 11 месторождений, из них 5 — крупные месторождения газа. «Это уникальный результат. И это говорит о том, что весь потенциал абсолютно неисчерпан. В нераспределенном фонде недр в Якутии находятся всего 2% промышленных запасов — то есть все, что появляется, уходит недропользователям», — отметил глава ведомства.