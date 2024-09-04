Глава Роснедр назвал Якутию самым перспективным регионом по запасам газа

«Порядка 70% всех объектов за счет федерального бюджета мы ставим сегодня в Якутии как в самом перспективном нефтегазоносном регионе Дальнего Востока, — сказал он. — В этом году мы заканчиваем пять площадных работ по Якутии. В начале ноябре сделаем публичное обнародование результатов. И уже в первом квартале следующего года будем проводить аукционы. Уже ожидаем, что будет очень большой ажиотаж на эти площади».