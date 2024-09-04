FT: в Британии закрывают последнюю угольную электростанцию

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Великобритания, в которой в 1882 году в Лондоне заработала первая в мире угольная электростанция, объявила о закрытии в конце сентября последней в стране ТЭС на угле в Рэтклифф-он-Сор (графство Ноттингемшир). Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Таким образом, Соединенное Королевство «станет первой страной Группы семи (G7), которая прекратит использование угля для производства электроэнергии». Причем произойдет это на год раньше, чем планировали британские власти. Германия намеревается сделать это к 2038 году, Канада — к 2030 году, а Италия — к концу 2025 года, исключая остров Сардиния.
Еще в 1990 году станции на угле вырабатывали, по данным издания, 80% потребляемой в королевстве электроэнергии, однако в 2023 году эта доля сократилась до 1%. В частности, на газовые электростанции приходилось 34,7%, на энергию ветра и солнца — 32,8%, а на АЭС — 13,8%.
По словам Мэтта Мэгилла, представителя компании — оператора энергосистемы Великобритании National Grid, «многие не верили, что отказ от угля в настоящее время возможен». Однако «после огромной работы, связанной прежде всего с внедрением передовых технологий, снижением производственных затрат, при значительной финансовой господдержке» этого удалось добиться, сказал он.
«Закрытие последней угольной электростанции в конце сентября станет ключевым шагом в декарбонизации электроэнергии в королевстве к 2030 году», — отмечает FT.