FT: в Британии закрывают последнюю угольную электростанцию

Еще в 1990 году станции на угле вырабатывали, по данным издания, 80% потребляемой в королевстве электроэнергии, однако в 2023 году эта доля сократилась до 1%. В частности, на газовые электростанции приходилось 34,7%, на энергию ветра и солнца — 32,8%, а на АЭС — 13,8%.