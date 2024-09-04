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ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе вклада

В ведомстве отметили, что «банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» по признакам нарушений в рекламе вклада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги», — уточнили в ФАС.

Ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Совкомбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве.

«В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Однако сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — отметили в службе.

По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф, указали в антимонопольном ведомстве.