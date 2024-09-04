ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе вклада

«В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Однако сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — отметили в службе.