ДОМ.РФ разработал политику ответственного финансирования

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ утвердил политику ответственного финансирования, которая ограничивает кредитование организаций, чья деятельность оказывает негативное влияние на экологию, климат и общество. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«ДОМ.РФ принял политику ответственного финансирования и инвестирования. Она предполагает, по сути, ограничение финансирования проектов и видов деятельности, которые оказывают существенное негативное воздействие окружающую среду и общество», — сказал он.
Например, при кредитовании компаний, связанных с добычей и транспортировкой угля, а также угольной генерацией, устанавливается ограничение в размере 5% от активов финансирующей организации, пояснили в ДОМ.РФ.
По словам Федорко, документ учитывается во всех проектах, которые финансирует ДОМ.РФ. При его создании госкомпания ориентировалась на международные стандарты и национальное регулирование. Политика регламентирует проведение ежемесячного мониторинга доли «зеленых» и «социальных» проектов в портфеле, при этом раз в полгода анализ динамики объемов финансирования ESG-активов выносится на рассмотрение коллегиальных органов.
«Мы видим большой интерес среди других организаций, чтобы двигаться в этом направлении. Готовы им помогать», — сказал собеседник агентства.
О форуме
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