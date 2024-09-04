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ДОМ.РФ разработал политику ответственного финансирования

Например, при кредитовании компаний, связанных с добычей и транспортировкой угля, а также угольной генерацией, устанавливается ограничение в размере 5% от активов финансирующей организации.

Источник: Финансы Mail

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ утвердил политику ответственного финансирования, которая ограничивает кредитование организаций, чья деятельность оказывает негативное влияние на экологию, климат и общество. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«ДОМ.РФ принял политику ответственного финансирования и инвестирования. Она предполагает, по сути, ограничение финансирования проектов и видов деятельности, которые оказывают существенное негативное воздействие окружающую среду и общество», — сказал он.

Например, при кредитовании компаний, связанных с добычей и транспортировкой угля, а также угольной генерацией, устанавливается ограничение в размере 5% от активов финансирующей организации, пояснили в ДОМ.РФ.

По словам Федорко, документ учитывается во всех проектах, которые финансирует ДОМ.РФ. При его создании госкомпания ориентировалась на международные стандарты и национальное регулирование. Политика регламентирует проведение ежемесячного мониторинга доли «зеленых» и «социальных» проектов в портфеле, при этом раз в полгода анализ динамики объемов финансирования ESG-активов выносится на рассмотрение коллегиальных органов.

«Мы видим большой интерес среди других организаций, чтобы двигаться в этом направлении. Готовы им помогать», — сказал собеседник агентства.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.