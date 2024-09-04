ДОМ.РФ разработал политику ответственного финансирования

По словам Федорко, документ учитывается во всех проектах, которые финансирует ДОМ.РФ. При его создании госкомпания ориентировалась на международные стандарты и национальное регулирование. Политика регламентирует проведение ежемесячного мониторинга доли «зеленых» и «социальных» проектов в портфеле, при этом раз в полгода анализ динамики объемов финансирования ESG-активов выносится на рассмотрение коллегиальных органов.