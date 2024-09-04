ДФО в 2023 году посетили более 6 млн туристов

«За последние пять лет туристический поток в Якутии увеличился на 18%. Портрет туриста, посетившего республику по итогам прошлого года, таков: это мужчина, москвич или житель Сибири и Дальнего Востока, среднего возраста, со средним доходом в 116 тыс. рублей. Он приезжает в отпуск на неделю», — рассказали в пресс-службе Агентства развития туризма и территориального маркетинга Якутии.
Гости едут, чтобы увидеть природные парки «Ленские Столбы» и «Живые алмазы Якутии», побывать на фестивале «Полюс Холода», на выставке «Бриллиантовая неделя Якутии» или приобщиться к культуре во время национального праздника лета Ысыах. Одно из перспективных направлений, которое все больше вызывает спрос у путешественников, — промышленный туризм, а именно посещение предприятий, где производят ювелирные изделия и сувениры, например, из бивней мамонтов.
Похожая тенденция наблюдается в Магаданской области. Там разрабатывают специальные маршруты: у туристов, в частности, появится возможность увидеть, как работают предприятия по добыче недр. Уже сейчас в Магадане каждое лето проходит чемпионат по промывке золота «Старательский фарт», отсылающий туристов к традиционным промыслам региона.
Семейный, познавательный и экологический туризм популярен в Хабаровском крае с его Шантарскими островами и возможностью увидеть китов, а также в Бурятии, где обязательные пункты — искупаться в Байкале и насладиться умиротворением в Иволгинском дацане — монастыре, являющемся центром Буддийской традиционной Сангхи России.
Приморский край — лидер по популярности у туристов: треть всех путешественников по Дальнему Востоку выбирают именно этот регион. По итогам прошлого года край посетили около 3,8 млн человек. Типичный портрет приморского туриста — женщина 35−55 лет, жительница Москвы и Московской области, Приамурья, Хабаровского края и Сахалинской областей. Туристки едут за новыми впечатлениями, к морю и за вкусной едой.
Эксклюзивный отдых.
На Сахалине востребованы «люксовые» и дорогостоящие люксовые поездки. Гостей острова привлекает богатая островная гастрономия и уникальная природа. Актуальная задача местных турфирм на Сахалине — решение логистических вопросов и приобретение транспортных средств для мобильного передвижения гостей, в том числе вертолетов.
К эксклюзивным поездкам можно отнести и посещение космодрома Восточный в Амурской области, особенно наблюдение за пуском ракеты. Такой шанс туристам выпадает нечасто, 3−4 раза в год.
Любителям острых ощущений.
Ведущие активный образ жизни россияне все чаще выбирают для путешествий Камчатку. Она привлекает серферов и любителей красоты вулканов. «Второй год у нас можно наблюдать переориентацию туристического интереса с приобретения полного комплекса туристических услуг — так называемых “пакетных туров” на самостоятельный туризм, — отметили в региональном Минтуризма. — Преобладающее число наших туристов — люди в возрасте от 28 до 55 лет, которые путешествуют семьей или в компании друзей».
В Чукотку решаются ехать экстремалы и любители дикой природы, рыбалки. «У нас молодежь может наслаждаться активными видами отдыха — пешими походами и катанием на лыжах. Также Чукотка может быть интересна деловым туристам, особенно в контексте развития бизнеса и инвестиций», — отметили в правительстве округа.
О форуме.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.