ДФО в 2023 году посетили более 6 млн туристов

Ведущие активный образ жизни россияне все чаще выбирают для путешествий Камчатку. Она привлекает серферов и любителей красоты вулканов. «Второй год у нас можно наблюдать переориентацию туристического интереса с приобретения полного комплекса туристических услуг — так называемых “пакетных туров” на самостоятельный туризм, — отметили в региональном Минтуризма. — Преобладающее число наших туристов — люди в возрасте от 28 до 55 лет, которые путешествуют семьей или в компании друзей».