Дефицит контейнеров в РФ вызвал рост цен на морскую доставку из Китая

Стоимость морской доставки грузов из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4−4,5 тыс., а железнодорожной — на 31% до $7,5−8 тыс. Это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в РФ, простаивают неделями, ожидая обратной загрузки, рассказали «Известиям» в логистических компаниях.