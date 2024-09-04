Дальний Восток и Арктика пережили отмену льготной ипотеки с наименьшими потерями

Эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина считает, что по итогам августа активность на рынке может увеличиться. Она объясняет это тем, что на рынке возобновилась выдача кредитов по семейной и IT-ипотеке, хотя и с ужесточением условий, а застройщики стали предлагать собственные программы субсидирования ставки и скидки.