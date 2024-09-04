Дальний Восток и Арктика пережили отмену льготной ипотеки с наименьшими потерями

В июле 2024 года на рынке новостроек России было зарегистрировано 20 690 ипотечных кредитов. Это на 78% меньше, чем в июне, когда многие спешили оформить кредит до завершения программы льготной ипотеки, сообщает «РБК-Недвижимость».
Издание приводит исследование аналитиков ЦИАН, основанное на данных Центробанка, согласно которому легче всего отмену льготной ипотеки пережили регионы, где действуют дальневосточная и арктическая программы. Завершение льготной ипотеки, ужесточение условий семейной программы и изменение условий IT-ипотеки повлияли на рынки этих регионов меньше, чем на другие регионы России.
Наименьшее снижение ипотечного кредитования в июле было зафиксировано в Еврейской автономной области и Республике Саха (Якутия) — на 42% по сравнению с июнем. В обоих регионах было зарегистрировано 42 и 510 сделок соответственно.
На втором месте — Ингушетия, где снижение составило 45%, до шести ипотечных кредитов. На третьем месте — Сахалинская область с падением на 50%, до 127 сделок.
Забайкальский край занял четвертое место с падением на 55%, до 244 сделок. Республика Бурятия и Приморский край разделили пятое место со снижением на 56%, до 323 и 679 сделок соответственно.
Эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина считает, что по итогам августа активность на рынке может увеличиться. Она объясняет это тем, что на рынке возобновилась выдача кредитов по семейной и IT-ипотеке, хотя и с ужесточением условий, а застройщики стали предлагать собственные программы субсидирования ставки и скидки.
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