ЦБ предложил изменить тарифы по ОСАГО

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует в обе стороны расширить границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, а также мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже, следует из материалов регулятора.
Тарифный коридор по ОСАГО для троллейбусов, трамваев и автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, планируется увеличить на 11,57%, для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже — на 20%.
«Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, не изменятся», — добавляют в Банке России.
Как поясняет регулятор, на владельцев транспортных средств, для которых предлагается расширить тарифный коридор, приходится около 4% полисов ОСАГО. Он не менялся больше двух лет, несмотря на значительное удорожание запасных частей и возросшую убыточность.
Владельцы мотоциклов, как отмечает ЦБ, сейчас платят за ОСАГО меньше остальных страхователей, но размер ущерба, причиненного пострадавшим по их вине, стал сопоставим с убытками от легковых машин. За два года он вырос на 32%. Анализ статистических данных по полисам для мотоциклов также выявил необходимость пересмотра порядка тарификации для них. Проект указания предусматривает изменение шкалы возраста-стажа мотоциклистов, а также введение нового коэффициента, зависящего от мощности мотоцикла.
Что касается небольших грузовиков, то они чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей. Количество таких выплат по их полисам в два раза больше, чем в среднем среди всех автомобилистов.
«Предлагаемое расширение тарифного коридора позволит устанавливать справедливые тарифы для высокорисковых водителей и будет стимулировать безаварийное использование перечисленных транспортных средств», — говорится в сообщении ЦБ.
Иные предложения
Кроме того, Банк России предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%. Также предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. При этом даже после увеличения его значение для этих регионов все равно будет ниже среднего по стране.
Документом также предусмотрено увеличение коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем. Сейчас их зачастую оформляют автовладельцы, для которых цена такого полиса несущественно отличается от стоимости стандартного договора ОСАГО из-за высоких индивидуальных рисков (например, аварийность в предыдущие периоды). На страховки мультидрайв приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан.