ЦБ предложил изменить тарифы по ОСАГО

Кроме того, Банк России предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%. Также предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. При этом даже после увеличения его значение для этих регионов все равно будет ниже среднего по стране.