Борьба со всем и сразу. У ЦБ Турции новые риски и проблемы

Годовая инфляция в Турции в августе снизилась до минимума с июля 2023 года и составила 51,97%, сообщили во вторник в Turkstat. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали ее замедление до 52,2% после июльских 61,8%. Продовольствие в прошлом месяце подорожало на 44,9% в сравнении с августом 2023 года (58,9% месяцем ранее), транспортные услуги — на 29% (46,1%), одежда и обувь — на 29,4% (39,6%). В части секторов при этом фиксировалось ускорение роста цен, наиболее заметное — в коммунальных услугах: 101,5% после 98,5% в июле. Базовая инфляция (без учета продуктов и энергоносителей) в августе составила минимальные с июня 2023 года 51,6% (в июле — 60,2%).