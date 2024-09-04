Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в США

Один из них — реактор АЭС Palisades в Мичигане, на возобновление работы которого федеральное правительство выделило $1,5 трлн, а власти штата — еще $300 млн. В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International и собиралась ее демонтировать, но теперь планы изменились. Перезапустить реакторы хотят также в Пенсильвании (там находится атомная электростанция Three Mile Island, где в 1979 году произошла крупная авария) и Айове, на станции Duane Arnold. Владельцы заявили, что готовы возобновить работу АЭС, но при условии, что это будет безопасно и экономично.