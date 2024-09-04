Банк «Приморье» и Сбер будут сотрудничать в сфере урегулирования проблемных долгов

Portal DA — маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. Пользователям доступны прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и предложения по аренде. Площадка объединяет предложения от 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации.