Банк «Приморье» и Сбер будут сотрудничать в сфере урегулирования проблемных долгов

Соответствующий меморандум о взаимодействии в вопросах банкротства, урегулирования долгов был подписан сегодня в рамках IX Восточного экономического форума.
Стороны договорились сотрудничать по процедурам банкротства физических и юридических лиц, урегулирования дебиторской задолженности, а также реализации и приобретения имущества, в том числе непрофильных активов.
Кроме того, председатель правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев и управляющий Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Краюшкин заключили соглашение по вопросам взаимодействия сторон в рамках маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества «Portal DA».
Portal DA — маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. Пользователям доступны прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и предложения по аренде. Площадка объединяет предложения от 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации.