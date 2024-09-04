Аналитики предположили заключение в рамках ВЭФ-2024 контрактов на 4 трлн

Объем договоров может достичь 4,5 трлн, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это могут быть соглашения в сфере логистики, энергетики, высоких технологий, добывающей промышленности, транспорта, туризма, экологии, науки и образования.
На форуме традиционно представлены стенды крупнейших корпораций, среди которых РЖД, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», энергетическая компания «РусГидро», «Аэрофлот», «Сбер». По словам декана экономического факультета РУДН профессора Инны Андроновой, именно эти компании могут заключить основные сделки.
Кроме того, возможны соглашения между университетами по созданию научных консорциумов, полагает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Она добавила: также с большой вероятностью контракты заключат в сфере повышения технологического суверенитета.
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