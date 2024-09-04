Аналитики предположили заключение в рамках ВЭФ-2024 контрактов на 4 трлн

Кроме того, возможны соглашения между университетами по созданию научных консорциумов, полагает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Она добавила: также с большой вероятностью контракты заключат в сфере повышения технологического суверенитета.