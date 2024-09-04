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«Аэрофлот» по итогам 2024 года ожидает положительных финансовых результатов

Авиаперевозчик также может вернуться к выплате дивидендов, сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Группа «Аэрофлот» по итогам 2024 года ожидает положительных финансовых результатов, сообщил на брифинге в рамках ВЭФ гендиректор группы Сергей Александровский.

«По итогам 2024 года планируем быть в положительной зоне. Тот задел, который мы создали за полгода, позволяет об этом говорить», — сказал он.

По словам Александровского, за 2024 год авиарынок РФ вырос на 8%, а «Аэрофлот» — на 21,4%.

Но в 2025 году «сложно будет ожидать таких же объемов роста без дополнительных самолетов». «Задача будет, как минимум, сохранить текущий уровень. Дополнительные возможности для роста — это “мокрый” лизинг, возможно, получение дополнительных воздушных судов», — добавил гендиректор группы.

Также авиаперевозчик может вернуться к выплате дивидендов.

«Решение о выплате будет приниматься советом директоров по итогам 2024 года. Такая вероятность есть. Но еще раз будем смотреть по финансовым результатам и на наш план капвложений, который сейчас составляет очень высокий удельный вес», — отметил Александровский.

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в I полугодии 2024 года составила 42,3 млрд руб. против убытка в 102 млрд руб. годом ранее.

О форуме

Восточный экономический форум пройодит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.