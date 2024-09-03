За ипотеку платят даже привидения: В России создали компьютерную игру «Кошмары ипотечной квартиры»

ЧТО СТРАШНЕЕ — КРЕДИТ ИЛИ ПРИЗРАКИ?
Молодая девушка-дизайнер по имени Елена переезжает в свою новую квартиру. Ее не смущает ни цена вдвое ниже рыночной, ни радость в глазах продавца, который явно счастлив избавиться от этой недвижимости. С первым взносом, как часто бывает, Елене помогли родители. Но дальше все проблемы предстоит решать самой. И соблюдением графика платежей они не ограничатся — ведь в первый же вечер девушка чувствует, что за ней кто-то следит…
Авторы игры, впрочем, признают — речь не о мистическом триллере. Хотя элементы хоррора присутствуют, а игроков периодически будут пугать скримеры, мы все же имеет дело с веселым рассказом о буднях юной владелицы недорогой однушки.
— Это не пересказ личной истории, — признается сценарист и разработчик игры Евгения Суравская. — У меня даже ипотеки нет. Идея родилась из шуток в интернете на тему того, как владельцы ипотечных квартир, столкнувшись с приведениями, в итоге их не пугаются, а только просят: «Раз вы тоже тут живете, будь добры и с платежами помогать». Это же ждет и героиню нашей новеллы.
В конечно итоге необходимость работать и выплачивать ипотеку оказывается страшнее, чем какие-то призраки. При этом новелла имеет обучающий характер. По ходу сюжета игрок будет знакомиться с разными нюансами и тонкостями, связанными с ипотекой и кредитами. От необходимого набора документов для подачи заявления в банк (например, уже в прологе рассказывают про справку 2-НДФЛ) до нюансов с оформлением страховок и прочим.
— У героини есть дневник, в котором вся эта справочная информация собирается и хранится. Посмотреть ее можно в любой момент. Мы таким образом хотим помочь молодым людям лучше понять, что их ждет в будущем, если они решатся взять в ипотеку, — поясняет Евгения Суравская.
«КОШМАРЫ» ИПОТЕКУ НЕ ПОКРОЮТ
Процессы, признаем, и впрямь непростые. Напомним, с 1 июля в России отменили льготную ипотеку на жилье в новостройках под 8% годовых. А ставки по коммерческим ипотечным кредитам кусаются. Если взять типовую однушку, как у героини игры, то ее средняя цена в крупных городах составит около 5,5 млн рублей. Теперь с первоначальным взносом в 30% и при средней ставке под 20% годовых переплата с учетом набежавших процентов за такую квартиру за 15 лет составит 6 млн, а за максимальный срок ипотечного кредита в 30 лет — больше 10 млн рублей!
Тут уж действительно — в пору не призраков бояться, а брать их в оборот и заставлять скидываться на погашение кредита…
К счастью, ряд льготных программ продолжают действовать. Например, семейная ипотека (если есть ребенок не старше 6 лет или есть ребенок-инвалид). А также ипотека для сотрудников сферы ИТ. Там все еще можно уложиться в 6% годовых. Неспроста в первом же эпизоде мама Елены в телефонном разговоре намекает ей о том, что ждет внуков…
Сейчас «Кошмары ипотечной квартиры» выложена в свободном доступе в онлайн-магазине компьютерных игр Steam. Будут доступны и другие площадки (в частности, VK Play). Скачать и играть в нее можно бесплатно, а новые эпизоды планируют добавлять примерно каждые 4 месяца.
— Если бы у меня и была ипотека, то погасить ее доходами с проекта все равно бы не вышло, — смеется Евгения Суравская. — Брать деньги с игроков мы не планируем. Разве что предложим некий платный контент — условно, по 50 рублей. И откроем сбор средств по системе донатов (добровольные платежи пользователей, — Ред.), чтобы команда разработчиков (а нас всего пять человек) не сидела исключительно на «дошираках». Проект мы задумали в обучающих целях, а не ради денег — разбогатеть на таком не получится.