За ипотеку платят даже привидения: В России создали компьютерную игру «Кошмары ипотечной квартиры»

— Если бы у меня и была ипотека, то погасить ее доходами с проекта все равно бы не вышло, — смеется Евгения Суравская. — Брать деньги с игроков мы не планируем. Разве что предложим некий платный контент — условно, по 50 рублей. И откроем сбор средств по системе донатов (добровольные платежи пользователей, — Ред.), чтобы команда разработчиков (а нас всего пять человек) не сидела исключительно на «дошираках». Проект мы задумали в обучающих целях, а не ради денег — разбогатеть на таком не получится.