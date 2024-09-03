ВТБ улучшил прогноз по росту рынка ипотеки на 2024 год

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2024 года выдадут 5,1 трлн рублей в виде ипотечных кредитов. Такую оценку журналистам в кулуарах Восточного экономического форума озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Ранее банк прогнозировал выдачи на уровне 4,6 трлн рублей.
«На спрос в ипотеке “давят” экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по “охлаждению” рынка. С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой — покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала семейная ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой» — сказал Горшков.
Результат в 5,1 трлн рублей на 35% ниже показателей прошлого года, напомнил банкир. Горшков также указал, что во втором полугодии 2024 года структура ипотечных продаж активно меняется. В августе укрепилось значение семейной ипотеки. Если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля может превысить 44%, в декабре, по прогнозам ВТБ, банки будут проводить по семейной ипотеке до половины сделок.
По словам топ-менеджера, в этом году рынок фактически «откатится» к результату 2022 года, когда его объемы составили 4,8 трлн рублей. Однако напрямую два этих периода сравнивать нельзя, указал Горшков. По его словам, на итоги 2022 года существенное влияние оказал резкий рост ключевой ставки, в этом же году она увеличивается поэтапно.
При этом с учетом нетипичной ситуации для жилищного кредитования прогноз ВТБ еще может корректироваться, добавил топ-менеджер. Вместе с тем, по словам Горшкова, уже очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость.
Восточный экономический форум проходит