Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ спрогнозировал «охлаждение» рынка кредитования физлиц в 2024 году

Банк пересмотрел рост рынка розничных займов с 16% до 9%.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рост рынка кредитования физических лиц по итогам 2024 года в РФ составит 9%, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Ранее банк прогнозировал рост розничного кредитования на 16%.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16% до примерно 9%. Небольшая “оттепель” связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций семейной программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по “охлаждению” рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», — сказал Горшков.

По оценке ВТБ, в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа 2023 года. Всего в 2024 году, по прогнозу банка, выдача розничных кредитов в России превысит 14,7 трлн рублей. Объем залоговых кредитов (ипотека и автокредиты) составит 7,6 трлн рублей.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.