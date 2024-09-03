ВТБ спрогнозировал «охлаждение» рынка кредитования физлиц в 2024 году

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16% до примерно 9%. Небольшая “оттепель” связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций семейной программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по “охлаждению” рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», — сказал Горшков.