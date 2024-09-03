ВТБ спрогнозировал «охлаждение» рынка кредитования физлиц в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рост рынка кредитования физических лиц по итогам 2024 года в РФ составит 9%, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Ранее банк прогнозировал рост розничного кредитования на 16%.
«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16% до примерно 9%. Небольшая “оттепель” связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций семейной программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по “охлаждению” рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», — сказал Горшков.
По оценке ВТБ, в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа 2023 года. Всего в 2024 году, по прогнозу банка, выдача розничных кредитов в России превысит 14,7 трлн рублей. Объем залоговых кредитов (ипотека и автокредиты) составит 7,6 трлн рублей.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.