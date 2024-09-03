ВТБ назвал жителей Дальнего Востока самыми «бережливыми»

ВТБ провел опрос среди россиян и выяснил, что на Дальнем Востоке живут самые «бережливые» люди. Каждый третий дальневосточник в последние полгода стал сберегать больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Доля тех, кто готов откладывать более 30% от ежемесячной зарплаты самая высокая в стране. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2024 Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале — вице-президент ВТБ.