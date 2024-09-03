ВТБ будет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме начал обслуживать клиентов на 13 иностранных языках. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда — это языковой барьер, который мы будем убирать за счет умных технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта», — сказал Горшков.
Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен, добавил топ-менеджер.
«На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите и в Забайкальском крае. Выбор точек не случаен — это локации, в которые зачастую обращаются иностранцы, в том числе туристы, бизнесмены или студенты», — подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.