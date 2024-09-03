Во Франции запущен первый за 25 лет новый атомный реактор

Это первый запуск атомного реактора во Франции за последние 25 лет.
«Пока мы разговариваем с вами, сотрудники “Фламанвиля” готовятся к началу разгона ядерной реакции. EDF получила зеленый свет от ASN (Управление ядерной безопасности Франции.— “Ъ”) в 17 часов в понедельник. Ночная смена, которая приступает к работе в 21 час, запустит ядерную реакцию», — цитирует представителя EDF Le Figaro.
АЭС «Фламанвиль» расположена на северо-западе Франции, в Нормандии, на побережье Ла-Манша. На ней уже действуют два водо-водяных реактора, запущенных в 1986 и 1987 годах. В 2007 году EDF приступила к строительству третьего реактора типа EPR (European Pressurized Reactor, водо-водяной ядерный реактор поколения 3+). Изначально планировалось запустить его в 2012 году, однако из-за технических проблем запуск переносился несколько раз, а стоимость проекта выросла с изначальных €3 млрд до €13 млрд.
Разгон ядерной реакции лишь первый этап начала работы реактора, который сейчас функционирует на 1−2% своей максимальной мощности. К электросети реактор планируют подключить к концу осени. Тогда его выведут на 25% собственной мощности, что составит 1600 МВт. Выход на полную мощность займет несколько месяцев. Точную дату завершения последнего этапа ввода реактора в эксплуатацию EDF не устанавливала.