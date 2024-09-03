Во Франции запущен первый за 25 лет новый атомный реактор

АЭС «Фламанвиль» расположена на северо-западе Франции, в Нормандии, на побережье Ла-Манша. На ней уже действуют два водо-водяных реактора, запущенных в 1986 и 1987 годах. В 2007 году EDF приступила к строительству третьего реактора типа EPR (European Pressurized Reactor, водо-водяной ядерный реактор поколения 3+). Изначально планировалось запустить его в 2012 году, однако из-за технических проблем запуск переносился несколько раз, а стоимость проекта выросла с изначальных €3 млрд до €13 млрд.