ВЭФ-2024 открылся на острове Русском во Владивостоке. Главное

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке
На первый день форума запланированы множества деловых и культурных мероприятий. Начало прошло на площадке второго международного форума «День сокола».
Главная тема Форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР.
Деловые мероприятия начались в 10.00 по местному времени (3.00 мск).
Стенды министерств и ведомств уже начали работать на площадке.
Среди них: площадки Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Представлена также экспозиция МЧС.
Из банков представлены Сбер, ВТБ, Газпромбанк, ДОМ.РФ.
Для гостей форума будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства.
Официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI можно посмотреть в специальном павильоне бренда.
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