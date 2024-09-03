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ВЭФ-2024 открылся на острове Русском во Владивостоке. Главное

Во Владивостоке на площадке ДВФУ открылся Восточный экономический форум (ВЭФ-2024). Корреспондент Финансов Mail посмотрел и собрал самые интересные площадки форума.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Вероника Сапожникова

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке 3—6 сентября.

На первый день форума запланированы множества деловых и культурных мероприятий. Начало прошло на площадке второго международного форума «День сокола».

Главная тема Форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Стенд Русгидро на ВЭФ
Стенд Русгидро на ВЭФИсточник: Вероника Сапожникова

Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР.

Деловые мероприятия начались в 10.00 по местному времени (3.00 мск).

Стенды министерств и ведомств уже начали работать на площадке.

Стенд Министерства энергетики РФ
Стенд Министерства энергетики РФ Источник: Вероника Сапожникова

Среди них: площадки Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Представлена также экспозиция МЧС.

Начали работу стенды крупнейших корпораций, в том числе РЖД, ВЭБ.РФ, Русгидро, Аэрофлот.

Стенд Аэрофлота
Стенд АэрофлотаИсточник: Вероника Сапожникова

Из банков представлены Сбер, ВТБ, Газпромбанк, ДОМ.РФ.

Стенд Сбера на ВЭФ
Стенд Сбера на ВЭФИсточник: Вероника Сапожникова

Для гостей форума будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства.

Официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI можно посмотреть в специальном павильоне бренда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».