ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке
В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий, в том числе второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10.00 по местному времени (3.00 мск).
Стенды министерств и ведомств уже начали работать на площадке, среди них — стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Представлена также экспозиция МЧС.
Для гостей форума будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства. Также в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.