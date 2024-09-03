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ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке 3—6 сентября. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий, в том числе второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10.00 по местному времени (3.00 мск).

Стенды министерств и ведомств уже начали работать на площадке, среди них — стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Представлена также экспозиция МЧС.

Начали работу стенды крупнейших корпораций, в том числе ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбер, Роснефть.

Для гостей форума будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства. Также в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.