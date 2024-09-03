В Сбере рассказали о проблеме зависших рупий

Попов заметил, что проблему удалось решить уже к концу 2023 года. Он напомнил, что Россия прежде была крупнейшим поставщиком различных товаров в Индию, вследствие чего сформировалась некоторая задолженность со стороны государства в рупиях. В связи с ограниченной конвертируемостью рупии образовался дисбаланс, так как на данную валюту возможно приобрести лишь индийские ценные бумаги, товары и услуги.