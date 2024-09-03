В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам

«Мы сейчас обсуждаем с Центробанком увеличение ответственности банков за выдачу бриджей и проектного финансирования. Ужесточаются требования не только к выдаче ипотеки, но также сегодня с ЦБ прорабатываем более жесткий подход к оценке рисков при проектом финансировании», — сказал замминистра.