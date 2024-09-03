В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам

По его словам, в текущей экономической ситуации следует более тщательно подходить к одобрению проектного финансирования, в том числе в части норм резервирования при кредитах на покупку земельных участков.
«Мы сейчас обсуждаем с Центробанком увеличение ответственности банков за выдачу бриджей и проектного финансирования. Ужесточаются требования не только к выдаче ипотеки, но также сегодня с ЦБ прорабатываем более жесткий подход к оценке рисков при проектом финансировании», — сказал замминистра.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.