В Минстрое России допустили корректировки нацпроекта по жилью

«Нам надо понять, насколько мы будем корректировать те показатели нацпроекта, которые были поставлены в рамках достижения 120 млн кв. м к 2030 году, в части того, что обеспеченность жильём к 2030 году составит 33 м на человека», — цитирует РИА Новости замглавы ведомства Никиту Стасишина.