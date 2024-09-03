В Минстрое России допустили корректировки нацпроекта по жилью

«Нам надо понять, насколько мы будем корректировать те показатели нацпроекта, которые были поставлены в рамках достижения 120 млн кв. м к 2030 году, в части того, что обеспеченность жильём к 2030 году составит 33 м на человека», — цитирует РИА Новости замглавы ведомства Никиту Стасишина.
Он пояснил, что градпотенциал должен составлять более 500 млн кв. м с горизонтом ввода в пять лет.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м — к 2036 году.
Хуснуллин заявил, что в России к 2030 году предстоит построить почти 1 млрд кв. м жилья.