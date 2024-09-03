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Топ-менеджер ВТБ прогнозирует до 20 IPO в 2025 году

Виталий Сергейчук отметил, что в 2024 году наблюдается высокая активность на рынке IPO.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук допускает, что на российском финансовом рынке в 2025 году может состояться от 15 до 20 IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом топ-менеджер заявил журналистам на полях Восточного экономического форума.

«В случае, если в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться, есть вероятность, что в 2025 году, рынок IPO будет демонстрировать даже более высокую активность, чем в 2024 году. Опять же конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при благоприятных рыночных условиях, мы видим возможность реализовать до 15 или даже 20 сделок IPO. При этом мы ожидаем, что рынок станет глубже и есть существенная вероятность, что средний размер сделок в 2025 году станет больше», — сказал он.

Банкир отметил, что в 2024 году наблюдается высокая активность на рынке IPO. «На публичном рынке появилось более 10 новых компаний из абсолютно разных секторов, включая сектор недвижимости, информационных технологий, лизинга, банковского сектора и т. д. При этом мы продолжаем наблюдать интерес к проведению IPO со стороны как компаний “новой” экономики, так и эмитентов из традиционных отраслей», — добавил Сергейчук.

В 2024 году также еще могут состояться «несколько значимых размещений», считает топ-менеджер ВТБ. «При этом, средний размер таких IPO, по нашим прогнозам, может составить от 3 до 6 млрд рублей», — заключил он.

Ранее директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что Московская биржа в настоящее время готовит к выходу на IPO больше 10 компаний. С начала 2024 года на Мосбирже уже прошло 13 сделок по размещению акций (10 IPO и 3 SPO).

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.