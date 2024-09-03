Топ-менеджер ВТБ прогнозирует до 20 IPO в 2025 году

«В случае, если в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться, есть вероятность, что в 2025 году, рынок IPO будет демонстрировать даже более высокую активность, чем в 2024 году. Опять же конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при благоприятных рыночных условиях, мы видим возможность реализовать до 15 или даже 20 сделок IPO. При этом мы ожидаем, что рынок станет глубже и есть существенная вероятность, что средний размер сделок в 2025 году станет больше», — сказал он.