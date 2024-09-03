Топ-менеджер ВТБ прогнозирует до 20 IPO в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук допускает, что на российском финансовом рынке в 2025 году может состояться от 15 до 20 IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом топ-менеджер заявил журналистам на полях Восточного экономического форума.
«В случае, если в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться, есть вероятность, что в 2025 году, рынок IPO будет демонстрировать даже более высокую активность, чем в 2024 году. Опять же конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при благоприятных рыночных условиях, мы видим возможность реализовать до 15 или даже 20 сделок IPO. При этом мы ожидаем, что рынок станет глубже и есть существенная вероятность, что средний размер сделок в 2025 году станет больше», — сказал он.
Банкир отметил, что в 2024 году наблюдается высокая активность на рынке IPO. «На публичном рынке появилось более 10 новых компаний из абсолютно разных секторов, включая сектор недвижимости, информационных технологий, лизинга, банковского сектора
В 2024 году также еще могут состояться «несколько значимых размещений», считает топ-менеджер ВТБ. «При этом, средний размер таких IPO, по нашим прогнозам, может составить от 3 до 6 млрд рублей», — заключил он.
Ранее директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что Московская биржа в настоящее время готовит к выходу на IPO больше 10 компаний. С начала 2024 года на Мосбирже уже прошло 13 сделок по размещению акций (10 IPO и 3 SPO).
О форуме
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.