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Стали известны сроки решения проблемы с международной оплатой

Существуют некоторые пути выхода из ситуации, несмотря на отсутствие магистрального решения, рассказал NEWS.ru на Восточном экономическом форуме директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я предполагаю, что до конца года этого мы будем жить в такой непростой ситуации, а потом ситуация будет постепенно разрешаться, потому что между Россией и Китаем мы уже наметили целый ряд вещей, как можно разрешить вот этот кризис взаимных неплатежей», — подчеркнул он.

Маслов отметил, что санкции усложняют ситуацию, но есть и обратная сторона.

По словам эксперта, китайские предприниматели сами начали искать обходные пути для поставок своей продукции в Россию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».