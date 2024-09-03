Стали известны сроки решения проблемы с международной оплатой

«Я предполагаю, что до конца года этого мы будем жить в такой непростой ситуации, а потом ситуация будет постепенно разрешаться, потому что между Россией и Китаем мы уже наметили целый ряд вещей, как можно разрешить вот этот кризис взаимных неплатежей», — подчеркнул он.