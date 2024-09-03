Советник главы ЦБ Юдаева может стать исполнительным директором от РФ в МВФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ), сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.
Юдаева покинула пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года, в настоящее время является советником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
«Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства Российской Федерации и правилами МВФ», — уточнили в Минфине.
Юдаева работала в ЦБ с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала, в частности, вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики.